Соловьев оценил идею построить забор на границе Украины с Донбассом

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-05T14:56:15+03:00

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Украинский журналист Дмитрий Гордон предложил построить забор между Украиной и Донбассом. По его мнению, властям стоит заняться налаживанием экономики на оставшейся части страны.

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал такую инициативу коллеги, которая прозвучала в студии телешоу "Свобода слова".

"Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация [бывшего министра иностранных дел Украины Арсения] Яценюка", — написал он у себя в социальных сетях.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее с предложением построить стену на границе Луганской и Донецкой народных республик с Украиной выступил также депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский. По его мнению, это позволило бы "законсервировать" конфликт на юго-востоке страны.

ИСТОЧНИК KP.RU