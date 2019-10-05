2019-10-05T15:07:08+03:00
В мире

Иранский МИД не подтверждает информацию о скором освобождении Юлии Юзик

Ранее появилась информация, что россиянку задержали для дачи объяснений
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юлия Юзик задержана по подозрению в шпионажеЮлия Юзик задержана по подозрению в шпионажеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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МИД Ирана не подтверди информацию о скором освобождении российской Юлии Юзик. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в исламской республике Андрей Ганенко. Напомним, журналист из России была задержана в Тегеране 2 октября. Ранее, еще по прилету в иностранное государство, в аэропорту у россиянки отобрали паспорт якобы для проверки. Вскоре в отель, где жила Юзик, явились спецслужбы и женщину арестовали.

- Посольство запросило в субботу у МИД Ирана доступ и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили, - приводит слова Ганенко ТАСС.

В пятницу 4 октября в МИД России вызван посол Ирана. Мехди Санаи рассказал, что Юзик дала показания правоохранительным органам. Он добавил, сто «в скором времени она будет отпущена». Однако, в субботу 5 октября, МИД Ирана эту информацию подтверждать не стал.

Юлия Юзик арестована по подозрению в шпионаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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