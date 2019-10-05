2019-10-05T15:32:01+03:00
Политика

МИД Швеции подтвердил «секретную» встречу представителей США и КНДР

Ранее шведские СМИ написали, что переговоры будут «подготовительными» перед встречей глав государств
Юлия САЛЬНИКОВА
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когда состоится личная встреча глав стран, не известнокогда состоится личная встреча глав стран, не известноФото: REUTERS
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Глава МИД Швеции Анн Линде подтвердила озвученную в СМИ информацию о встрече 5 октября представителей США и КНДР. Официально подтверждений не было ни с американской стороны, ни со стороны Северного Китая. Однако, журналистам SVT стало известно, что в переговорах в Стокгольме не примут участие главы стран. Напомним, США ранее отказались от совместного с КНДР саммита, несмотря на то, что мероприятие было запланировано на ближайшее время.

- Я воодушевлена тем, что делегации рабочего уровня США и КНДР находятся сейчас в Стокгольме для проведения переговоров. Диалог необходим для достижения мирного решения, - написала Линде в твиттер.

The Politico пишет, что власти Северной Кореи во вторник объявили о возобновлении переговоров, но не подтвердили, где они состоятся. Это первая встреча представителей двух стран после общения Трампа с Ким Чен Ыном в июне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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