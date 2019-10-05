В ООН призвали расследовать случаи применения насилия к протестующим в Гонконге
В ООН призвали начать расследование случаев применения насилия на протестах в Гонконге. Заявление сделано главой ООН по правам человека организации в субботу 5 октября. Как пишет Reuters, случаи получения травм в Гонконге «вызывают тревогу» в организации. Напомним, среди пострадавших участников антиправительственных митингов оказался 14-летний подросток. Не известно, кто выстрелил в ребенка – полицейские или другие протестующие. Мальчик находится в больнице.
Новую волну протестов вызвал закон о запрете ношения масок на акциях. Столкновения с полицией становятся все ожесточеннее, а поведение самих протестующих вызывает в ООН не меньше вопросов, чем поведение сотрудников порядка.
В субботу 5 октября в Гонконге активисты перекрыли метро, парализовано движение общественного транспорта, а торговые центры и магазины закрылись с часа ночи после того, как сообщили, что якобы полиция застрелила ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU