В ООН призвали расследовать случаи применения насилия к протестующим в Гонконге

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-05T15:51:56+03:00

В больницу на этой неделе попа 14-летний участник акций, который получил пулевое ранение

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В ООН призвали начать расследование случаев применения насилия на протестах в Гонконге. Заявление сделано главой ООН по правам человека организации в субботу 5 октября. Как пишет Reuters, случаи получения травм в Гонконге «вызывают тревогу» в организации. Напомним, среди пострадавших участников антиправительственных митингов оказался 14-летний подросток. Не известно, кто выстрелил в ребенка – полицейские или другие протестующие. Мальчик находится в больнице.

Новую волну протестов вызвал закон о запрете ношения масок на акциях. Столкновения с полицией становятся все ожесточеннее, а поведение самих протестующих вызывает в ООН не меньше вопросов, чем поведение сотрудников порядка.

В субботу 5 октября в Гонконге активисты перекрыли метро, парализовано движение общественного транспорта, а торговые центры и магазины закрылись с часа ночи после того, как сообщили, что якобы полиция застрелила ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU