2019-10-05T16:44:09+03:00
В мире

В Мадриде задержали автора всех видеоугроз на испанском языке от террористов

23-летний выходец из Марокко состоял в террористической группировке, запрещенной в России «Исламское государство»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Террорист занимался распространением роликов в СетиТеррорист занимался распространением роликов в СетиФото: REUTERS
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В Испании задержали пособника террористов, который занимался распространением испаноязычных роликов о деятельности ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России). Как сообщает РИА Новости, мужчине 23 года, он является выходцем из Марокко, в последние годы проживал и был зарегистрирован в Испании.

Во время обысков в его доме в провинции Мадрида, в Парле, нашли материалы для взрывчатки в большом количестве.Также обнаружены чертежи и инструкции для изготовления бомбы, мобильные телефоны, бронежилет, списки людей, а также инфраструктуры Испании, где вероятно планировалось совершить теракт.

Полиция сообщает, что мужчина был авторов всех испаноязычных роликов, размещенных в Сети с 2018 года от террористической группировки. Его ожидает суд. Полицейские устанавливают пособников террориста. Известно, что вместе с 23-летним выходцем из Марокко был задержан еще один человек, однако после проверки его отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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