Медведев об обещании президента Украины расследовать дело Байдена: Зеленский между молотом и наковальней

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-05T17:18:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию, в которой президент Украины оказался после обещания Трампу расследовать дело Байдена. Напомним, об этом шла речь между главами США и Украины в телефонном разговоре. Позже анонимный информатор из Украины сообщил, что американский лидер оказывал давление на Зеленского, обещая финансовую помощь в обмен на расследование дела его политического конкурента Джозефа Байдена.

- В настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии, - сказал премьер-министр России в интервью ведущему программы «Вести в субботу».

Напомним, телефонный разговор Зеленского с Трампом стал причиной начала процедуры импичмента американского президента.

ИСТОЧНИК KP.RU