2019-10-05T17:18:33+03:00
Политика

Медведев об обещании президента Украины расследовать дело Байдена: Зеленский между молотом и наковальней

Премьер-министр России считает, что у Владимира Зеленского непростое положение
Юлия САЛЬНИКОВА
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Телефонный разговор с Зеленским стал началом процедуры импичмента для ТрампаТелефонный разговор с Зеленским стал началом процедуры импичмента для ТрампаФото: REUTERS
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Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию, в которой президент Украины оказался после обещания Трампу расследовать дело Байдена. Напомним, об этом шла речь между главами США и Украины в телефонном разговоре. Позже анонимный информатор из Украины сообщил, что американский лидер оказывал давление на Зеленского, обещая финансовую помощь в обмен на расследование дела его политического конкурента Джозефа Байдена.

- В настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии, - сказал премьер-министр России в интервью ведущему программы «Вести в субботу».

Напомним, телефонный разговор Зеленского с Трампом стал причиной начала процедуры импичмента американского президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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