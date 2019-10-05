2019-10-05T18:33:08+03:00
Политика

Медведев прокомментировал идею о возвращении на Кубу военных

Премьер-министр России дал интервью ведущему «Вести в субботу» Сергею Брилеву
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Медведев совершил двухдневный визит на КубуДмитрий Медведев совершил двухдневный визит на КубуФото: REUTERS
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Премьер-министр ответил на вопрос ведущего программы «Веси в субботу» Сергея Брилева о возвращении военного контингента на Кубу. Брилев в интервью поинтересовался у Дмитрия Медведева, есть ли необходимость и соответствующие планы вернуть военную базу «как в советские годы».

- Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы, - ответил Медведев. На кубе размещалась отдельная бригада.

Ведущий поинтересовался, обсуждался ли этот вопрос на встрече премьер-министра России с экс-главой Кубы Раулем Кастро.

- В кулуарах было много разговоров на эту тему, -сказал Сергей Брилев.

- Пусть говорят. Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились. Какой путь проделали отношения (стран) за эти годы, - ответил Дмитрий Медведев.

Напомним, премьер-министр совершил двухдневный визит на Кубу на этой неделе. Он провел переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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