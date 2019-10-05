Медведев прокомментировал идею о возвращении на Кубу военных
Премьер-министр ответил на вопрос ведущего программы «Веси в субботу» Сергея Брилева о возвращении военного контингента на Кубу. Брилев в интервью поинтересовался у Дмитрия Медведева, есть ли необходимость и соответствующие планы вернуть военную базу «как в советские годы».
- Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы, - ответил Медведев. На кубе размещалась отдельная бригада.
Ведущий поинтересовался, обсуждался ли этот вопрос на встрече премьер-министра России с экс-главой Кубы Раулем Кастро.
- В кулуарах было много разговоров на эту тему, -сказал Сергей Брилев.
- Пусть говорят. Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились. Какой путь проделали отношения (стран) за эти годы, - ответил Дмитрий Медведев.
Напомним, премьер-министр совершил двухдневный визит на Кубу на этой неделе. Он провел переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
ИСТОЧНИК KP.RU