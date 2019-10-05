«Она сложена как толкательница ядра»: Элтон Джон рассказал о спасшей его русской медсестре

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-05T19:09:13+03:00

Во время операции на лимфоузлах лондонские врачи не могли найти вену пациента, тогда позвали на помощь россиянку

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Элтон Джон рассказал о своих «мускулистых руках» и как по этой причине едва не сорвалась важная медицинская операция. Ситуацию спасла русская медсестра.

Daily Mail приводит отрывок из мемуаров артиста, где он признался, что в 2017 году пережил операцию на лимфоузлах. Все прошло успешно, причем музыкант благодарит за это не столько лондонских врачей, сколько русскую медсестру. Последнее, что помнит Джон, когда уже подключили систему гипервентиляции, так это лондонских хирургов, которые не могли найти вену артиста.

- У меня действительно очень мускулистые руки, - рассказал он в своих мемуарах. – К тому же я боюсь уколов.

В итоге медикам пришлось звать на помощь русскую медсестру, за плечами у которой вероятно годы работы в поликлиниках – вену пациента для такой найти не проблема. Певец вспоминает, что она зашла в палату, то он сразу подумал, как она похожа на «олимпийскую толкательницу ядра» своим телосложением. Женщина нашла вену несмотря на мускулистые руки пациента и ввела успокоительное.

После операции он пришел в себя только спустя два дня. Врачи объяснили, что музыкант подхватил инфекцию в Южной Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU