В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с «движущейся лестницей»

СЕГОДНЯ 20:27 2019-10-05T20:28:59+03:00

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Споры на тему оптических иллюзий становятся настоящим трендом в социальных сетях. Особую популярность приобретают иллюзии, которые никто е ожидал увидеть, иллюзии в простых бытовых вещах – стоит вспомнить знаменитое сине-золотое платье. Теперь в твиттер обсуждают лестницу.

Сооружение находится на стадионе Сан-Сиро в Милане. За счет винтовой конструкции невозможно понять, движется лестница-эскалатор, или это передвигаются люди. Видео опубликовал в твиттер пользователь Дэниэл Холланд.

- Наблюдая за людьми, покидающими футбольный с тадион Сан-Сиро в Милане, кажется, что вся спиральная конструкция движется, -подписал снимок мужчина.

Пользователи Сети разделились на два лагеря – одни уверены, что люди поднимаются сами, другие – что их поднимает эскалатор.

- Если вы сосредоточитесь на первом ряду, есть много искажений, из-за которых некоторые люди размываются, - присматриваются к ролику пользователи.

- Это золото ... нет, оно фиолетовое ... какого черта я смотрю? – вспоминали историю с «разноцветным платьем».

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с лестницей.

ИСТОЧНИК KP.RU