В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с «движущейся лестницей»
Споры на тему оптических иллюзий становятся настоящим трендом в социальных сетях. Особую популярность приобретают иллюзии, которые никто е ожидал увидеть, иллюзии в простых бытовых вещах – стоит вспомнить знаменитое сине-золотое платье. Теперь в твиттер обсуждают лестницу.
Сооружение находится на стадионе Сан-Сиро в Милане. За счет винтовой конструкции невозможно понять, движется лестница-эскалатор, или это передвигаются люди. Видео опубликовал в твиттер пользователь Дэниэл Холланд.
- Наблюдая за людьми, покидающими футбольный с тадион Сан-Сиро в Милане, кажется, что вся спиральная конструкция движется, -подписал снимок мужчина.
Пользователи Сети разделились на два лагеря – одни уверены, что люди поднимаются сами, другие – что их поднимает эскалатор.
- Если вы сосредоточитесь на первом ряду, есть много искажений, из-за которых некоторые люди размываются, - присматриваются к ролику пользователи.
- Это золото ... нет, оно фиолетовое ... какого черта я смотрю? – вспоминали историю с «разноцветным платьем».
В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с лестницей.
ИСТОЧНИК KP.RU