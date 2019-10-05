Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить эстонского гонщика

СЕГОДНЯ 21:04 2019-10-05T21:11:00+03:00

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Полиция Эстонии устроила погоню за нарушителем. Мимо патрульной машины в Таллинне пронесся «Мерседес Бенц» на высокой скорости. На требования полицейских гонщик не отвечал, так что им оставалось только прыгнуть в машину и начать преследование. Водитель иномарки останавливаться не стал, даже когда по его машине сотрудники полиции начали стрелять.

Его машину на скользкой дороге несколько раз заносило, водитель терял управление, но потом возвращал машину на дорогу и продолжал уходить от преследования.

Полицейские пробили переднее колесу «Мерседесу» выстрелом. Но эстонский гонщик решил посильнее надавить а педаль газа и машина разогналась до 200 километров в час.

Как Postimees, водитель остановился, когда машина от иск загорелась. На место вызвали пожарных, иномарку потушили, сам угонщик не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU