В Латвии проходят акции в защиту русских школ
Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии 5 октября. Протестующие собрались на Ратушной площади в Риге и двинулись до здания правительства страны. Недовольство людей вызвали планы властей перевести постепенны все школы страны на латышский язык. Таким образом русскоязычных школ в Латвии не останется к 1 сентября 2021 года.
Об акции протеста сообщает РИА Новости. Организаторы шествия сообщает, что к мероприятию присоединились порядка пяти тысяч человек.
Сайт kp.ru писал, что дело о переводе школ на латышский язык рассматривал Конституционный суд. Изменения, которые намерены провести власти страны, высшая инстанция признала законными. Около половины населения республики является русскоговорящими, многие оказались не готовы к таким кардинальным реформам в системе образования.
ИСТОЧНИК KP.RU