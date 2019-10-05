В Латвии проходят акции в защиту русских школ

СЕГОДНЯ 21:46 2019-10-05T21:51:01+03:00

К 2021 году все школы Латвии планируют перевести на латышский язык Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием отменить всеобщий перевод школ на латышский язык

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Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии 5 октября. Протестующие собрались на Ратушной площади в Риге и двинулись до здания правительства страны. Недовольство людей вызвали планы властей перевести постепенны все школы страны на латышский язык. Таким образом русскоязычных школ в Латвии не останется к 1 сентября 2021 года.

Об акции протеста сообщает РИА Новости. Организаторы шествия сообщает, что к мероприятию присоединились порядка пяти тысяч человек.

Сайт kp.ru писал, что дело о переводе школ на латышский язык рассматривал Конституционный суд. Изменения, которые намерены провести власти страны, высшая инстанция признала законными. Около половины населения республики является русскоговорящими, многие оказались не готовы к таким кардинальным реформам в системе образования.

ИСТОЧНИК KP.RU