2019-10-05T21:51:01+03:00
В мире

В Латвии проходят акции в защиту русских школ

Несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием отменить всеобщий перевод школ на латышский язык
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
К 2021 году все школы Латвии планируют перевести на латышский языкК 2021 году все школы Латвии планируют перевести на латышский языкФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии 5 октября. Протестующие собрались на Ратушной площади в Риге и двинулись до здания правительства страны. Недовольство людей вызвали планы властей перевести постепенны все школы страны на латышский язык. Таким образом русскоязычных школ в Латвии не останется к 1 сентября 2021 года.

Об акции протеста сообщает РИА Новости. Организаторы шествия сообщает, что к мероприятию присоединились порядка пяти тысяч человек.

Сайт kp.ru писал, что дело о переводе школ на латышский язык рассматривал Конституционный суд. Изменения, которые намерены провести власти страны, высшая инстанция признала законными. Около половины населения республики является русскоговорящими, многие оказались не готовы к таким кардинальным реформам в системе образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посол КНДР о сорванных переговорах в Стокгольме: США явились с пустыми руками
Politico: Министр энергетики США требовал от Зеленского включить американцев в правление «Нафтогаз»
Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить эстонского гонщика
Грузинского депутата его помощница обвинила в попытке изнасилования
Посол КНДР сообщил о провале переговоров с США
В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с «движущейся лестницей»
Трамп назвал однопартийца Митта Ромни «напыщенным ослом» из-за ситуации с импичментом
Служба безопасности «Сбербанка» нашла виновника утечки данных по кредитным картам
При разгоне акций протеса в Иране погибли три человека
«Она сложена как толкательница ядра»: Элтон Джон рассказал о спасшей его русской медсестре
Перед нападением на штаб-квартиру полиции в Париже преступник отправил 33 смс религиозного содержания
Медведев прокомментировал идею о возвращении на Кубу военных
В Англии перевернулся двухэтажный автобус
Власти Ирана разъяснят Посольству России причины задержания Юлии Юзик