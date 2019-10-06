Никки Хейли: США никогда не смогут доверять России

СЕГОДНЯ 01:23 2019-10-06T01:36:43+03:00

Бывший американский постпред при ООН вновь заявила о невозможности дружбы между Вашингтоном и Москвой

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Бывший постпред США при ООН Никки Хейли в очередной раз заявила о том, что Соединенные Штаты никогда не смогут доверять России «ни при каких обстоятельствах», сообщает газета Newsday.

«Россия никогда не будет нашим другом», - повторила она собственную фразу, отвечая на вопросы журналистов во время официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.

Ничего нового экс-постпред не сказала: как и во время работы в ООН, Никки Хейли обвинила Москву в «разжигании хаоса и раздора» в других странах, а также во «вмешательстве» в американские президентские выборы в 2016 году. Правда, при этом отметила, что другие государства «делают то же самое», и добавила, что Вашингтону необходимо поддерживать диалог с Москвой, несмотря на разногласия и «недоверие».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Никки Хейли сменила Саманту Пауэр на посту посла США в Организации Объединенных Наций в январе 2017 года, а осенью прошлого года объявила, что решила сменить работу.

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Никки Хейли: Россия никогда не будет другом США

Всю неделю после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки американские СМИ, политики и дипломаты называют своего президента предателем, а американо-российскую дружбу – невозможной. Так, по словам постпреда США в ООН Никки Хейли, Америка никогда не сблизится с Россией, потому что Вашингтон не доверяет Москве (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU