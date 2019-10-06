В Колумбии подорвали нефтепровод компании Ecopetrol

СЕГОДНЯ 03:02 2019-10-06T03:35:09+03:00

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В субботу, 6 октября, в Колумбии неизвестные подорвали участок нефтепровода, принадлежащего государственной нефтяной компании Ecopetrol, передает телеканал RCN со ссылкой на власти департамента Путумайо, по которому проходит поврежденный участок трубопровода.

Уточняется, что подрыв произошел в городе Орито в южной части страны, в результате произошла утечка нефти, и топливо попало в реку Гуамуес. Специалисты компании приступили к ликвидации последствий взрыва.

Правоохранительные органы региона начали расследование. Телеканал отмечает, что с начала нынешнего года нефтепровод Ecopetrol уже 19 раз становился целью атак колумбийских повстанцев.

К слову, как писал сайт kp.ru, в середине сентября Вооруженные силы Колумбии обнаружили в джунглях на западе страны два беспилотника, на каждом из которых было по 300 граммов взрывчатки. Солдаты уничтожили оба дрона.

ИСТОЧНИК KP.RU