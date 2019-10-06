Неизвестные в масках напали на офис телеканала Al Hadath в Багдаде
Вечером в субботу, 5 октября, неизвестные в масках ворвались в багдадский офис спутникового телеканала Al Hadath, который подробно освещает антиправительственные выступления в Ираке.
О вооруженном нападении боевиков рассказал в прямом эфире корреспондент канала Маджид Хамид, который находится в Багдаде. По словам журналиста, есть пострадавшие среди сотрудников офиса, а один из его коллег «получил тяжелую травму из-за удара по голове».
Хамид добавил, что иракские власти начали расследование по факту нападения, эту информацию подтвердили в канцелярии премьер-министра Ирака, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые народные протесты в Ираке не прекращаются со вторника, 1 октября. Жители Багдада и других крупных иракских городов вышли на улицы, требуя отставки правительства премьера Аделя Абдель Махди, улучшения условий жизни и медицинского обслуживания, борьбы с коррупцией и безработицей. За это время в столкновениях демонстрантов с силовиками погиблине менее 72 человек, пострадали тысячи.
ИСТОЧНИК KP.RU