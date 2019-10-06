2019-10-06T05:03:15+03:00
Политика

Мадуро: Венесуэла подписала важные соглашения с Россией

Об этом лидер Боливарианской республики сообщил после встречи с вице-премьером РФ Борисовым в Каракасе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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По итогам визита вице-премьера России Юрия Борисова в Каракас были подписаны важные соглашения между странами в таких областях, как энергетика, экономика и новые технологии. Об этом после встречи с гостем из Москвы сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По его словам, это была «экстраординарная встреча», во время которой собеседники обсудили множество вопросы, включая тему оборонного сотрудничества.

«Есть новые проекты в экономической сфере, в обмене технологиями при поддержке российских предпринимателей», - цитирует заявление главы государства президентская пресс-служба.

Мадуро также сообщил, что в результате переговоров стороны

новые соглашения в сфере сельского хозяйства и «продлили контракты по оказанию военно-технической поддержки» Венесуэле Россией.

Юрий Борисов со своей стороны рассказал, что Москва и Каракас составят план долгосрочного сотрудничества на ближайшие несколько лет – по крайней мере, до 2030 года.

«Постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами», - приводит слова вице-премьера России ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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