Мадуро: Венесуэла подписала важные соглашения с Россией
По итогам визита вице-премьера России Юрия Борисова в Каракас были подписаны важные соглашения между странами в таких областях, как энергетика, экономика и новые технологии. Об этом после встречи с гостем из Москвы сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
По его словам, это была «экстраординарная встреча», во время которой собеседники обсудили множество вопросы, включая тему оборонного сотрудничества.
«Есть новые проекты в экономической сфере, в обмене технологиями при поддержке российских предпринимателей», - цитирует заявление главы государства президентская пресс-служба.
Мадуро также сообщил, что в результате переговоров стороны
новые соглашения в сфере сельского хозяйства и «продлили контракты по оказанию военно-технической поддержки» Венесуэле Россией.
Юрий Борисов со своей стороны рассказал, что Москва и Каракас составят план долгосрочного сотрудничества на ближайшие несколько лет – по крайней мере, до 2030 года.
«Постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами», - приводит слова вице-премьера России ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Попытка госпереворота в Венесуэле»