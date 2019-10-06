Орел снял на камеру тающие в Альпах ледники

СЕГОДНЯ 05:33 2019-10-06T05:59:56+03:00

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Орел по кличке Виктор помог ученым посмотреть на последствия глобального потепления с высоты птичьего полета: он пролетел над Альпами с прикрепленной камерой GoPro и снял стремительно тающие ледники.

Видеозапись опубликовали на своем YouTube-канале активисты благотворительной организации Eagle Wings Foundation. За пять дней – с 3 по 7 октября – они планируют снять пять ледников в пяти странах.

Камеру к шее пернатого исследователя последствий изменения климата на планете прикрепили так, чтобы были хорошо видно все, что видит сама птица – вершины гор, которые раньше были покрыты снегом, склоны и тающие в Альпах ледники.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ученые очень обеспокоены проблемой потепления климата. Например, ледник Пицоль в Швейцарии за последние 13 лет растаял почти на 80%. В конце сентября экологи, туристы и местные жители устроили ему символические «похороны», а в августе подобную траурную церемонию прощания с 700-летним ледником провели в Исландии.

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ИСТОЧНИК KP.RU