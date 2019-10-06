Помпео предложил Греции купить американскую военную технику

СЕГОДНЯ 06:48 2019-10-06T07:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Прилетевший в Афины с официальным визитом госсекретарь США Майкл Помпео похвалил Грецию за то, что она, в отличие от большинства стран НАТО тратит на оборону 2% ВВП, как того требует глава Белого дома Дональд Трамп, и предложил греческим властям купить американскую военную технику.

«Греки, я считаю, понимают риски, которые существуют в регионе, и готовы делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность для себя и региона в целом», - заявил он.

Рассказывая о переговорах в Афинах, Помпео сообщил, что в субботу обсуждал с руководством страны «возможности модернизации различных компонентов техники и программного обеспечения, имеющегося в распоряжении Греции», а также вероятность закупки вооружений у Соединенных Штатов. При этом он не исключил, что Греция может приобрести военную технику и у «другого демократического государства», подчеркнув: «В этом отношении есть много возможностей».

Глава американского внешнеполитического ведомства также заявил, что если Афины будут четко выполнять новое стратегическое соглашение по сотрудничеству в оборонной сфере, снизится «необходимость тратить деньги на оборону».

«Это тот случай, когда мы делаем это не для того, чтобы вести войны, а для того, чтобы заниматься сдерживанием. Я уверен, что выполнение этого соглашения нашими странами приведет к сдерживанию противников», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июле Помпео предложил Турции не вводить в строй приобретенные ею российские зенитно-ракетных системы (ЗРС) С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU