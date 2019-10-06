Трамп признался, что не хотел звонить Зеленскому

СЕГОДНЯ 07:09 2019-10-06T07:23:42+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что вовсе не хотел звонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в июле, но его об этом попросил глава американского министерства энергетики Рик Перри.

Он хотел, чтобы главы государств обсудили вопрос, касающийся завода по сжижению природного газа. Об этом сообщили источники, знакомые с содержанием недавней телефонной беседы Трампа с его однопартийцами.

"Немногие знают, что я даже не хотел звонить [Зеленскому]. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика", - рассказал президент.

По его словам, дополнительной информации по этому поводу в ближайшие дни не появится. В целом же, во время беседы с однопартийцами глава Белого дома повторял, что и раньше - разговор с Зеленским был безупречным, и никто никого не шантажировал

Официальный представитель Минэнерго США Шейлин Хайнс частично подтвердила слова Трампа о том, что именно Перри призывал его поговорить с украинским лидером, однако речи о заводах по СПГ не шло, передает Axios.

Сайт kp.ru писал, что после июльского телефонного разговора американского главу обвинили в оказании давления на киевских властей. В отношении политика начата процедура объявления импичмента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU