Трамп признался, что не хотел звонить Зеленскому
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что вовсе не хотел звонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в июле, но его об этом попросил глава американского министерства энергетики Рик Перри.
Он хотел, чтобы главы государств обсудили вопрос, касающийся завода по сжижению природного газа. Об этом сообщили источники, знакомые с содержанием недавней телефонной беседы Трампа с его однопартийцами.
"Немногие знают, что я даже не хотел звонить [Зеленскому]. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика", - рассказал президент.
По его словам, дополнительной информации по этому поводу в ближайшие дни не появится. В целом же, во время беседы с однопартийцами глава Белого дома повторял, что и раньше - разговор с Зеленским был безупречным, и никто никого не шантажировал
Официальный представитель Минэнерго США Шейлин Хайнс частично подтвердила слова Трампа о том, что именно Перри призывал его поговорить с украинским лидером, однако речи о заводах по СПГ не шло, передает Axios.
Сайт kp.ru писал, что после июльского телефонного разговора американского главу обвинили в оказании давления на киевских властей. В отношении политика начата процедура объявления импичмента.
Трампу объявили импичмент.
ИСТОЧНИК KP.RU
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