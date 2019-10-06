Экс-глава МИД Испании считает, что Россия и США поменялись ролями в мире
Вашингтон теряет свои позиции, а Москву воспринимают как гаранта стабильности
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Россия и США поменялись ролями на международной арене - пока Вашингтон теряет свою лидерскую позицию, Москва воспринимается как потенциальный гарант стабильности. Такое мнение высказала бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио.
Она заявила, что с началом операции в Сирии и присоединением Крыма о России стали говорить как о деструктивном факторе мировой политики, но со временем она стала действительно влиятельным игроком.
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ИСТОЧНИК KP.RU