2019-10-06T07:41:39+03:00
Политика

Экс-глава МИД Испании считает, что Россия и США поменялись ролями в мире

Вашингтон теряет свои позиции, а Москву воспринимают как гаранта стабильности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия и США поменялись ролями на международной арене - пока Вашингтон теряет свою лидерскую позицию, Москва воспринимается как потенциальный гарант стабильности. Такое мнение высказала бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио.

Она заявила, что с началом операции в Сирии и присоединением Крыма о России стали говорить как о деструктивном факторе мировой политики, но со временем она стала действительно влиятельным игроком.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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