2019-10-06T08:24:45+03:00
В мире

Нидерланды перестанут быть Голландией

Власти страны решили отказаться от второго названия, поскольку оно вызывает плохие ассоциации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нидерланды перестанут называть себя ГолландиейНидерланды перестанут называть себя ГолландиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Нидерландов полностью откажутся от названия Голландия. Решение принято с целью обновления имиджа страны.

В Амстердаме считают, что Голландия вызывает плохие ассоциации - люди сразу вспоминают наркотики и Квартал красных фонарей, в котором процветает проституция. Нидерланды же хотят, чтобы их рассматривали как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем".

Именно поэтому на Олимпийский играх и песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году будет активно использоваться официальное название страны. Также правительство планирует усилить туристическую привлекательность городов, помимо Амстердама.

"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и многогранную страну. Поэтому мы модернизировали наш подход", - цитирует The Guardian пресс-секретаря министерства иностранных дел Нидерландов.

Корреспондент "КП" Александра Лябина прожила полгода в королевстве тюльпанов и выяснили, что почти все стереотипы об этом месте не имеют оснований. Читайте 10 мифов о Нидерландах на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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