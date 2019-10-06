National Interest назвал наиболее опасные российские бомбардировщики

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-06T08:55:49+03:00

В список попал перспективный авиационный комплекс дальней авиации, который находится только на стадии разработки

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Американский журнал National Interest назвал самые опасные российские бомбардировщики. В список вошли Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который находится на стадии разработки.

Так, например, в модели Ту-95 американцы отметили мощный турбовинтовой двигатель КН-12. Эту разработку 1950-х годов успешно используют до сих пор. Двигатель имеет большой радиус действия - до восьми тысяч км, и способен выдерживать нагрузку до 11 тонн, а модернизация позволила значительно продлить срок службы бомбардировщика. Теперь его можно использовать до 2040 года.

Ту-22М выделяют скоростные характеристики и управляемость. Автор издания отметил способность самолета развивать скорость до 2300 км/ч, нести значительную бомбовую нагрузку и дистанционно управлять 23-мм пушкой.

А Ту-160 он вовсе назвал "зверем авиации". Этот бомбардировщик поставил несколько мировых рекордов, а его буксирные отсеки позволяют доставлять не только обычные грузы, но и ядерные боеприпасы,

Что касается ПАК ДА, то ему National Interest пророчит большое будущее. Предполагается, что летательный аппарат станет "самым смертоносным бомбардировщиком в России" и заменит не только Ту-160, но и Ту-50. Комплекс также называют "самолетом-невидимкой".

Сайт kp.ru писал, что это американское издание уже не впервые пишет о нашем авиационном комплексе. В августовской статье ПАК ДА назвали представителем "шестого поколения".

ИСТОЧНИК KP.RU