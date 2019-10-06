2019-10-06T08:55:49+03:00
Политика

National Interest назвал наиболее опасные российские бомбардировщики

В список попал перспективный авиационный комплекс дальней авиации, который находится только на стадии разработки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь"Бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Американский журнал National Interest назвал самые опасные российские бомбардировщики. В список вошли Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который находится на стадии разработки.

Так, например, в модели Ту-95 американцы отметили мощный турбовинтовой двигатель КН-12. Эту разработку 1950-х годов успешно используют до сих пор. Двигатель имеет большой радиус действия - до восьми тысяч км, и способен выдерживать нагрузку до 11 тонн, а модернизация позволила значительно продлить срок службы бомбардировщика. Теперь его можно использовать до 2040 года.

Ту-22М выделяют скоростные характеристики и управляемость. Автор издания отметил способность самолета развивать скорость до 2300 км/ч, нести значительную бомбовую нагрузку и дистанционно управлять 23-мм пушкой.

А Ту-160 он вовсе назвал "зверем авиации". Этот бомбардировщик поставил несколько мировых рекордов, а его буксирные отсеки позволяют доставлять не только обычные грузы, но и ядерные боеприпасы,

Что касается ПАК ДА, то ему National Interest пророчит большое будущее. Предполагается, что летательный аппарат станет "самым смертоносным бомбардировщиком в России" и заменит не только Ту-160, но и Ту-50. Комплекс также называют "самолетом-невидимкой".

Сайт kp.ru писал, что это американское издание уже не впервые пишет о нашем авиационном комплексе. В августовской статье ПАК ДА назвали представителем "шестого поколения".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор рассказал, как защитить себя от гриппа
Депутат Госдумы Юмашева отказалась рассказывать о допросе ФБР
Нидерланды перестанут быть Голландией
Порошенко поскандалил с лидером националистов на телешоу
Экс-глава МИД Испании считает, что Россия и США поменялись ролями в мире
Погода в Москве на 6 октября 2019 года: ожидается сильный дождь
Трамп признался, что не хотел звонить Зеленскому
Помпео предложил Греции купить американскую военную технику
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении властью президента
Орел снял на камеру тающие в Альпах ледники
Мадуро: Венесуэла подписала важные соглашения с Россией
Неизвестные в масках напали на офис телеканала Al Hadath в Багдаде
Турция стягивает войска и военную технику к границе с Сирией
В Колумбии подорвали нефтепровод компании Ecopetrol
Глава Сбербанка рассказал, как вычислили виновника утечки данных
ФБР час допрашивало депутата Госдумы Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка
Никки Хейли: США никогда не смогут доверять России
В аварии с автобусом в английском Девоне пострадали 37 человек
Госдепартамент США доволен переговорами с КНДР в Стокгольме
Возгорание в подвале здания МИД России потушено