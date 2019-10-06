Володин назвал допрос депутата Юмашевой циничной провокацией
Такие действия недопустимы и заслуживают осуждения, заявил председатель Госдумы
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией действия спецслужб Соединенных Штатов, которые допросили депутата Ингу Юмашеву в аэропорту Вашингтона.
Спикер напомнил, что координатор группы по связям с Конгрессом была официально приглашена на международный форум и получила визу с целью ведения "непростого диалога" с американскими коллегами. Поведение же сотрудников Федеральной службы безопасности является примером нарушения международных обязательств.
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ИСТОЧНИК KP.RU