Новые правила выжигания сухой травы вступили в силу в России
В это воскресенье, 6 октября, в России вступили новые правила выжигания сухой травы, хвороста, лишайников и других горючих материалов, растущих на землях лесного фонда.
В представленном министерством природных ресурсов и экологии документе сформулированы четкие указания о том, как надо организовывать и проводить эту процедуру. Ожидается, что методика позволит свести вероятность возникновения лесных пожаров к минимуму.
Решение о необходимости проведения профилактических выжиганий будет приниматься на основании регионального плана или регламента лесничества. В защитных лесах такие процедуры по-прежнему запрещены.
Другие нормы и правила проведения выжиганий описаны в приказе Минприроды России.
Сайт kp.ru писал, что за незаконный поджог сухой травы предусмотрен штраф, поскольку огонь часто выходит из-под контроля и приводит к ужасным последствиям.
ИСТОЧНИК KP.RU