2019-10-06T11:43:38+03:00
Общество

Новые правила выжигания сухой травы вступили в силу в России

Предложенная Минприроды методика позволит свести вероятность возникновения лесных пожаров к минимуму
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В России вступили в силу новые правила выжигания сухой травыВ России вступили в силу новые правила выжигания сухой травыФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В это воскресенье, 6 октября, в России вступили новые правила выжигания сухой травы, хвороста, лишайников и других горючих материалов, растущих на землях лесного фонда.

В представленном министерством природных ресурсов и экологии документе сформулированы четкие указания о том, как надо организовывать и проводить эту процедуру. Ожидается, что методика позволит свести вероятность возникновения лесных пожаров к минимуму.

Решение о необходимости проведения профилактических выжиганий будет приниматься на основании регионального плана или регламента лесничества. В защитных лесах такие процедуры по-прежнему запрещены.

Другие нормы и правила проведения выжиганий описаны в приказе Минприроды России.

Сайт kp.ru писал, что за незаконный поджог сухой травы предусмотрен штраф, поскольку огонь часто выходит из-под контроля и приводит к ужасным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жена американского дипломата насмерть сбила юношу в Британии и сбежала
Россия и Япония намерены продвигать сотрудничество в космической сфере
МЧС предупредило о первом снеге в Москве
Володин назвал допрос депутата Юмашевой циничной провокацией
Курды пригрозили Турции "тотальной войной" в случае вторжения в Сирию
Итог боя Головкин - Деревянченко за титул чемпиона IBF: Казахстанский боксер победил украинца
Роспотребнадзор рассказал, как защитить себя от гриппа
National Interest назвал наиболее опасные российские бомбардировщики
Депутат Госдумы Юмашева отказалась рассказывать о допросе ФБР
Нидерланды перестанут быть Голландией
Порошенко поскандалил с лидером националистов на телешоу
Экс-глава МИД Испании считает, что Россия и США поменялись ролями в мире
Погода в Москве на 6 октября 2019 года: ожидается сильный дождь со снегом
Трамп признался, что не хотел звонить Зеленскому
Помпео предложил Греции купить американскую военную технику
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении властью президента
Орел снял на камеру тающие в Альпах ледники
Мадуро: Венесуэла подписала важные соглашения с Россией
Неизвестные в масках напали на офис телеканала Al Hadath в Багдаде
Турция стягивает войска и военную технику к границе с Сирией
В Колумбии подорвали нефтепровод компании Ecopetrol
Глава Сбербанка рассказал, как вычислили виновника утечки данных
ФБР час допрашивало депутата Госдумы Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка
Никки Хейли: США никогда не смогут доверять России
В аварии с автобусом в английском Девоне пострадали 37 человек
Госдепартамент США доволен переговорами с КНДР в Стокгольме
Возгорание в подвале здания МИД России потушено