Новые правила выжигания сухой травы вступили в силу в России

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-06T11:43:38+03:00

В России вступили в силу новые правила выжигания сухой травы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В это воскресенье, 6 октября, в России вступили новые правила выжигания сухой травы, хвороста, лишайников и других горючих материалов, растущих на землях лесного фонда.

В представленном министерством природных ресурсов и экологии документе сформулированы четкие указания о том, как надо организовывать и проводить эту процедуру. Ожидается, что методика позволит свести вероятность возникновения лесных пожаров к минимуму.

Решение о необходимости проведения профилактических выжиганий будет приниматься на основании регионального плана или регламента лесничества. В защитных лесах такие процедуры по-прежнему запрещены.

Другие нормы и правила проведения выжиганий описаны в приказе Минприроды России.

Сайт kp.ru писал, что за незаконный поджог сухой травы предусмотрен штраф, поскольку огонь часто выходит из-под контроля и приводит к ужасным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU