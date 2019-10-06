2019-10-06T12:01:33+03:00
Происшествия

Жена американского дипломата насмерть сбила юношу в Британии и сбежала

Покинуть страну до выдвижения обвинений ей рекомендовали власти США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция не успела объявить виновницу ДТП подозреваемой до ее отъездаПолиция не успела объявить виновницу ДТП подозреваемой до ее отъездаФото: REUTERS
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Жена американского дипломата насмерть сбила 19-летнего Гарри Данна в британском графстве Нортгемптоншир.

Авария произошла в конце августа недалеко от авиабазы Кроутон. Управлявший мотоциклом молодой человек врезался в автомобиль гражданки США, которая выехала на полосу встречного движения.

Вскоре после ДТП женщина покинула страну, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом. Так ей посоветовали сделать власти Соединенных Штатов.

Гарри Данн не нарушал правил дорожного движения Фото: кадр с видео

Гарри Данн не нарушал правил дорожного движенияФото: кадр с видео

"Я позвонил послу США, чтобы выразить разочарование Соединенного Королевства в связи с этим решением, и призвал посольство его пересмотреть", - прокомментировал случившееся министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Он пообещал лично встретиться с родителями погибшего юноши. Телеканал SkyNews уточняет, что правоохранители не успели предъявить супруге дипломата подозрения в совершении преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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