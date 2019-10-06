Жена американского дипломата насмерть сбила юношу в Британии и сбежала

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-06T12:01:33+03:00

Полиция не успела объявить виновницу ДТП подозреваемой до ее отъезда Фото: REUTERS

Покинуть страну до выдвижения обвинений ей рекомендовали власти США

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Жена американского дипломата насмерть сбила 19-летнего Гарри Данна в британском графстве Нортгемптоншир.

Авария произошла в конце августа недалеко от авиабазы Кроутон. Управлявший мотоциклом молодой человек врезался в автомобиль гражданки США, которая выехала на полосу встречного движения.

Вскоре после ДТП женщина покинула страну, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом. Так ей посоветовали сделать власти Соединенных Штатов.

Гарри Данн не нарушал правил дорожного движенияФото: кадр с видео

"Я позвонил послу США, чтобы выразить разочарование Соединенного Королевства в связи с этим решением, и призвал посольство его пересмотреть", - прокомментировал случившееся министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Он пообещал лично встретиться с родителями погибшего юноши. Телеканал SkyNews уточняет, что правоохранители не успели предъявить супруге дипломата подозрения в совершении преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU