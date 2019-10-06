Зеленский: Трамп не требовал ничего взамен встречи с ним

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-06T13:10:56+03:00

Никакого давления на украинского президента также не оказывалось

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Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что глава США Дональд Трамп оказывал на него давление во время июльского телефонного разговора. Также ложными оказались слухи о выставленных Вашингтоном условиях для проведения встречи двух лидеров.

По словам Зеленского, Трамп не требовал от него ничего взамен, в том числе проведения расследование в отношении сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

"На меня не оказывали давления, и никаких предварительных условий выдвинуто не было", - цитирует Kyodo украинского лидера.

Зеленский подчеркнул, что даже не смог бы инициировать расследование, поскольку конституция страны не дает ему таких полномочий.

Сайт kp.ru писал, что июльский разговор двух президентов стал поводов для начала процедуры объявления Трампу импичмента. Главу Белого дома обвинили в том, что он давил на своего коллегу, и даже публикация стенограммы той самой телефонной беседы не переубедила американцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU