2019-10-06T13:27:45+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли в результате стрельбы в баре Канзаса

Нападавшего пока не удалось задержать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-СитиЧетыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-СитиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в одном из баров американского города Канзас-Сити штата Миссури.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина зашел в заведение и сразу открыл огонь по посетителям. Всего было ранено девять человек. Нападавшего пока не удалось задержать. Поиски продолжаются, передает CNN.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее в американском штате Калифорния задержали школьницу, которая пришла на занятия с заряженным огнестрельным оружием. Девочку изолировали от других учеников, а потом передали полиции.

Общественность в США уделяет особое внимание таким случаям после того, как в начале августа по стране прокатилась целая волна массовых стрельб. Власти призвали население сообщать правоохранителям обо всех подозрительных действиях, в том числе в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24