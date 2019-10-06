Четыре человека погибли в результате стрельбы в баре Канзаса

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-06T13:27:45+03:00

Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в одном из баров американского города Канзас-Сити штата Миссури.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина зашел в заведение и сразу открыл огонь по посетителям. Всего было ранено девять человек. Нападавшего пока не удалось задержать. Поиски продолжаются, передает CNN.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее в американском штате Калифорния задержали школьницу, которая пришла на занятия с заряженным огнестрельным оружием. Девочку изолировали от других учеников, а потом передали полиции.

Общественность в США уделяет особое внимание таким случаям после того, как в начале августа по стране прокатилась целая волна массовых стрельб. Власти призвали население сообщать правоохранителям обо всех подозрительных действиях, в том числе в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU