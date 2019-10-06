Жители Веневского района поблагодарили Алексея Дюмина и военных за новый мост через Осетр

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-06T13:48:44+03:00

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В Веневском районе Тульской области 5 октября был открыт мост через реку Осетр, который связал деревни Андреевка и Махринка с федеральной трассой М-4.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель Министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

По обращению Алексея Дюмина в Минобороны России было смонтировано шесть мостовых переправ в регионе (по две в Веневском и Куркинском и по одной в Плавском и Кимовском районах). Их возвели военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в ходе тактико-специальных учений. Протяженность мостовых переходов – от 12 до 108 метров. В работах участвовали более 150 военнослужащих. Новые автодорожные мосты соединят десятки населенных пунктов, в которых проживают более 3 тысяч человек.

Дмитрий Булгаков и Алексей Дюмин наградили военнослужащих, участвующих в строительстве, ведомственными и региональными наградами и ценными подарками. Прозвучала благодарность и от местных жителей, ведь новые мостовые переходы как артерии связывают между собой населенные пункты.

Алексей Дюмин отметил, что старые мосты находились в аварийном состоянии уже давно. Строить новые было просто необходимо.

"Если бы мы занимались этим вопросом самостоятельно, это заняло бы несколько лет и потребовало бы выделения из бюджета более 1 млрд рублей. Пусть новые мосты долго прослужат людям. Надеюсь, что и в следующем году Министерство обороны выберет Тульскую область для проведения аналогичных инженерно-тактических учений», - сказал глава региона.

Губернатор Тульской области также заявил, что установкой моста работы не ограничатся, и дал поручение министру транспорта Родиону Дуднику и главе администрации Веневского района Дмитрию Шубчинскому в следующем году решить вопрос с ремонтом дороги для беспрепятственного проезда "скорых" и проработать возможность установки павильона для пассажиров на развязке трассы М-4.

ИСТОЧНИК KP.RU