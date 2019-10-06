Мороженое из морских свинок набирает популярность в Эквадоре

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-06T15:03:20+03:00

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Необычное лакомство набирает популярность в Эквадоре. Жители стран Латинской Америки часто готовят морских свинок, но обычно речь идет о горячих блюдах, которые подаются с картофелем и ореховым соусом, но предприимчивая домохозяйка Мария-дель-Кармен Пилапанья решила пойти своим путем и приготовить мороженое из грызунов.

Она открыла небольшой киоск недалеко от столицы и там начала продавать свои десерты. Сначала покупатели приобретали мороженое с осторожностью и недоверие, но это лишь до первого укуса. Сейчас Мария-дель-Кармен ежедневно реализует около 150 рожков- по доллару за порцию.

Процесс приготовления довольно прост - мясо морских свинок перетирается в паштет, потом в него добавляют молоко или сливки и охлаждают. Для красоты верхушку посыпают арахисом. Посетители говорят, что по вкусу блюдо напоминает курицу.

Помимо этого десерта предпринимательница также делает мороженое с грибами и жуками. Чтобы перебить запах влажной земли в него добавляют ананасы.

"Моя семья и муж полагали, что я сошла с ума. Они не думали, что кому-то понравится такое мороженое, но теперь это наш главный продукт", - цитирует Huffpost Пилапанью.

Сайт kp.ru писал, что с каждым годом по всему миру появляются новые виды холодных десертов. Например, в Москве можно попробовать мороженое со вкусом пива и селедки, а на Кузбассе - с углем.

ИСТОЧНИК KP.RU