2019-10-06T15:26:32+03:00
Политика

Зеленский хочет вернуться в «Квартал 95» после президентского срока

Об этом рассказала актриса юмористического шоу Елена Кравец
Юлия САЛЬНИКОВА
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В должности президента Зеленский меньше годаВ должности президента Зеленский меньше годаФото: REUTERS
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Митинги недовольных, Донбасс, формулы Штайнмайера, название которой даже выговорить сложно… и Владимир Зеленский заскучал по старым добрым временам в «Квартале 95». Оказалось, что президент Украины планирует через пять лет, когда закончится срок его полномочий, вернуться в юмористическое шоу. Президентствует он, кстати, меньше года.

Но смешить людей оказалось, куда приятнее, чем, например, разговаривать с Трампом по телефону. Возможно. Политик он молодой, а тут еще и скандал, который привел к началу процедуры импичмента американского президента. Украина, предполагают политологи, навсегда останется в сознании Америки страной, которая довела президента до такого – ранее еще ни один лидер США не покидал пост в связи с импичментом. Правда, ситуация с Трампом еще не решена.

Поэтому Зеленский не обрывает связи с коллегами из «Квартала 95». Некоторые, кстати, по его примеру ринулись в политики. Может, понравится и они останутся. А Зеленский признался Кравец, что пять лет и он вновь будет смешить людей. Специально, а не потому что попал как политик в неловкую ситуацию.

- Он говорит: «Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться», — отметила Кравец в программе «Светская жизнь».

Зеленский посмеялся над шутками о России и Лукашенко "Квартала 95".

ИСТОЧНИК KP.RU

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