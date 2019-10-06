2019-10-06T15:38:07+03:00
В мире

Число погибших в ходе протестов в Ираке выросло до 113 человек

Народные волнения начались в стране 1 октября
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Акции протеста начались 1 октябряАкции протеста начались 1 октябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

За неделю в Ираке погибли 113 участников антиправительственных митингов. Число раненых превышает по данным иракского информагентства ВАИД 4 тысячи человек. Журналисты Reuters были свидетелями того, как полицейские снайперы расстреливают протестантов.

Напомним, люди вышли на улицы 1 октября с требованиями улучшить условия жизни, они просят решить вопрос с безработицей и коррупцией. Акции проходят сразу в нескольких иракских городах – в Багдаде, эль-Дивания и эль-Насырия.

Минувшей ночью по данным Reuters погибли по меньшей мере 18 человек. Официально власти страны не сообщают никакой информации о погибших и раненых. Премьер-министр страны Аделя Абдулла Махди провел экстренное заседание кабинета министров. Подготовлен план, состоящий из 17 пунктов, среди которых увеличение субсидируемого жилья для бедных, стипендии для безработных, а также программы обучения и небольшие кредиты для безработной молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После сорванных переговоров в Стокгольме власти КНДР планируют не встречаться с представителями США
Форвард "Крыльев Советов" Соболев вызван в сборную России по футболу
Умер бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
Представителя американского посольства вызвали в МИД Турции из-за лайка в Twitter
Зеленский хочет вернуться в «Квартал 95» после президентского срока
Путин об обвинениях России во вмешательствах в выборы США: Это было предлогом для давления на Трампа
Мороженое из морских свинок набирает популярность в Эквадоре
В Киеве протестуют против "формулы Штайнмайера"
Турков удивило русское слово из 32 букв
Жители Веневского района поблагодарили Алексея Дюмина и военных за новый мост через Осетр
МИД выразил решительный протест в связи с допросом Юмашевой в США
Четыре человека погибли в результате стрельбы в баре Канзаса
Пресс-секретаря Зеленского затравили после инцидента с журналистом
Зеленский: Трамп не требовал ничего взамен встречи с ним
Неверов прокомментировал допрос депутата Юмашевой в США
Жена американского дипломата насмерть сбила юношу в Британии и сбежала
Новые правила выжигания сухой травы вступили в силу в России
Россия и Япония намерены продвигать сотрудничество в космической сфере
МЧС предупредило о первом снеге в Москве
Володин назвал допрос депутата Юмашевой циничной провокацией
Курды пригрозили Турции "тотальной войной" в случае вторжения в Сирию
Итог боя Головкин - Деревянченко за титул чемпиона IBF: Казахстанский боксер победил украинца
Роспотребнадзор рассказал, как защитить себя от гриппа