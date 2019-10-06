Число погибших в ходе протестов в Ираке выросло до 113 человек

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-06T15:38:07+03:00

Изменить размер текста: A A

За неделю в Ираке погибли 113 участников антиправительственных митингов. Число раненых превышает по данным иракского информагентства ВАИД 4 тысячи человек. Журналисты Reuters были свидетелями того, как полицейские снайперы расстреливают протестантов.

Напомним, люди вышли на улицы 1 октября с требованиями улучшить условия жизни, они просят решить вопрос с безработицей и коррупцией. Акции проходят сразу в нескольких иракских городах – в Багдаде, эль-Дивания и эль-Насырия.

Минувшей ночью по данным Reuters погибли по меньшей мере 18 человек. Официально власти страны не сообщают никакой информации о погибших и раненых. Премьер-министр страны Аделя Абдулла Махди провел экстренное заседание кабинета министров. Подготовлен план, состоящий из 17 пунктов, среди которых увеличение субсидируемого жилья для бедных, стипендии для безработных, а также программы обучения и небольшие кредиты для безработной молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU