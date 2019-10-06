Представителя американского посольства вызвали в МИД Турции из-за лайка в Twitter
Заместителя посла США в Турции вызвали в МИД из-за лайка в Twitter. В субботу 5 октября кто-то со страницы посольства отметил пост, в котором содержался призыв об отставке лидера турецкой партии национального движения Девлета Бахчели. Сутки спустя посольство США принесло извинения, случай назвали ошибкой.
Теперь извиняться придется еще раз, но уже в МИД Турции. Согласно правилам представители иностранной дипмиссии не могут вмешиваться во внутренние политические дела страны, где расположено посольство. Лайком в соцсетях американское посольство нарушило договоренности.
- Ему было предложено дать объяснение по поводу вчерашнего сообщения посольства в соцсетях, - сказали в посольстве США в Турции журналистам РИА Новости.
Сообщение, которое отметило посольство, опубликовано лицом, связанным с террористической организацией FETO.
ИСТОЧНИК KP.RU