2019-10-06T15:56:12+03:00
Политика

Представителя американского посольства вызвали в МИД Турции из-за лайка в Twitter

Оказалось, некто со страницы посольства США в Турции отметил в соцсети сообщение с призывом к отставке лидера одной из партий
Юлия САЛЬНИКОВА
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В МИД Турции вызвали заместителя американского послаВ МИД Турции вызвали заместителя американского послаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместителя посла США в Турции вызвали в МИД из-за лайка в Twitter. В субботу 5 октября кто-то со страницы посольства отметил пост, в котором содержался призыв об отставке лидера турецкой партии национального движения Девлета Бахчели. Сутки спустя посольство США принесло извинения, случай назвали ошибкой.

Теперь извиняться придется еще раз, но уже в МИД Турции. Согласно правилам представители иностранной дипмиссии не могут вмешиваться во внутренние политические дела страны, где расположено посольство. Лайком в соцсетях американское посольство нарушило договоренности.

- Ему было предложено дать объяснение по поводу вчерашнего сообщения посольства в соцсетях, - сказали в посольстве США в Турции журналистам РИА Новости.

Сообщение, которое отметило посольство, опубликовано лицом, связанным с террористической организацией FETO.

ИСТОЧНИК KP.RU

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