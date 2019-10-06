Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-06T17:32:05+03:00

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Вице-спикер совета Федерации Евгений Бушмин умер после продолжительной болезни. Как сообщили РИА Новости в комитете по регламенту верхней палаты парламента, Бушмин долгое время пытался побороть болезнь. О каком заболевании идет речь, коллеги вице-спикера совета Федерации не уточняют.

- Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине, - приводит слова сенатора Вячеслава Тимченко РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в 2013 году сенатор Евгений Бушмин стал вице-спикером Совета Федерации. Его кандидатура была единственной на этот пост,тогда председатель Совфеда Валентина Матвиенко высоко отметила его профессионализм.Евгений Бушмин родился в 1958 году в Нижегородской области, он являлся кандидатом экономических наук.

ИСТОЧНИК KP.RU