В Австрии мужчина убил бывшую девушку и всю ее семью

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-06T17:57:14+03:00

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Ревнивец убил свою бывшую девушку и всю ее семью из-за того, что увидел возлюбленную с новым парнем. Как сообщает газета Kurier, пара рассталась два месяца назад. Но девушка вскоре нашла себе нового мужчину. На этой неделе бывший увидел возлюбленную с другим и решил отомстить.

25-летний парень пришел в ее дом около 5 часов ночи. Дверь открыл глава семейства. Гостя в дом не пустили. Тогда молодой мужчина отправился в свою квартиру. Вернулся уже с пистолетом и ножом. Дверь вновь открыл отец девушки.Он стал первой жертвой агрессивного мужчины.

После убийца зашел в дом, где находилась его бывшая подруга с новым парнем, мать девушки и брат его возлюбленной. Убийца смог расправиться со всеми, после чего позвонил в полицейский участок и признался в содеяном. Прибывшим на место офицерам он добровольно передал оружие, из которого была убита вся семья.

ИСТОЧНИК KP.RU