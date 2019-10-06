Доклад датского премьера о слонихе вызвал приступ смеха в парламенте

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-06T18:44:56+03:00

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Премьер-министр Дании расхохоталась, рассказывая в парламенте о выкупе правительством цирковых животных. Метте Фредериксен сорвалась на смех, когда ей пришлось объяснять причину покупки верблюда. Оказалось, Дания должна была выкупить только четырех слонов. И все для сделки было готово.

Но тут продавец сообщает, что у одной из слоних есть друг. С верблюдом по кличке Али слониха якобы неразлучна. И если приятелей развести, то оба начнут мучиться от тоски. У датских политиков оказалось большое сердце и свободные деньги для покупки Али.

Рассказывая о вынужденной покупке верблюда Метте Фредериксен начала хохотать. Смех оказался заразителен, и заседание парламента едва не было сорвано.

Доклад датского премьера о слонихе вызвал хохот в парламенте.

Вторую волну смеха вызвал ироничный комментарий премьер-министра в адрес «крайне правых». Она поблагодарила их за поддержку решения о покупке верблюда несмотря на то, что того зовут Али.

ИСТОЧНИК KP.RU