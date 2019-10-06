Трамп сообщил о получении сыном Байдена 1,5 миллиардов долларов от Китая

СЕГОДНЯ 19:00 2019-10-06T19:05:09+03:00

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Дональд Трамп сообщил, что намерен добиваться расследования по делу Хантера Байдена. Об этом он написал в твиттер. По версии президента США, сын его политического конкурента Джозефа Байдена, связан с коррупцией. Хантер якобы получал крупные суммы денег от Украины и Китая, не имея на то оснований, поскольку молодой мужчина даже не имел необходимого образования и навыков, чтобы быть полезным, например, в украинской газовой компании, от которой по версии Трампа получал деньги.

- Невозможно смотреть и читать «поддельные новости», как пытаются защитить Сонного Джо Байдена и его выброшенного из армии сына Хантера, которому по 100 тысяч долларов в месяц приходило на счет от украинской компании, -написал Трамп.

Президент США отрицает тот факт, что сделки невозможно проверить, поскольку они совершались в других странах. Юристы главы Белого дома говорят, что у него есть полномочия инициировать расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU