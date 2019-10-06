2019-10-06T19:05:09+03:00
Политика

Трамп сообщил о получении сыном Байдена 1,5 миллиардов долларов от Китая

Президент США считает, что как лидер страны он должен инициировать проверку дела, которое возможно связано с коррупцией
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Президент США настаивает на расследовании по делу Хантера БайденаПрезидент США настаивает на расследовании по делу Хантера БайденаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Дональд Трамп сообщил, что намерен добиваться расследования по делу Хантера Байдена. Об этом он написал в твиттер. По версии президента США, сын его политического конкурента Джозефа Байдена, связан с коррупцией. Хантер якобы получал крупные суммы денег от Украины и Китая, не имея на то оснований, поскольку молодой мужчина даже не имел необходимого образования и навыков, чтобы быть полезным, например, в украинской газовой компании, от которой по версии Трампа получал деньги.

- Невозможно смотреть и читать «поддельные новости», как пытаются защитить Сонного Джо Байдена и его выброшенного из армии сына Хантера, которому по 100 тысяч долларов в месяц приходило на счет от украинской компании, -написал Трамп.

Президент США отрицает тот факт, что сделки невозможно проверить, поскольку они совершались в других странах. Юристы главы Белого дома говорят, что у него есть полномочия инициировать расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские военные «извинились, что не сдохли» на Донбассе
Доклад датского премьера о слонихе вызвал приступ смеха в парламенте
Украинцы требуют обнародовать стенограммы переговоров Порошенко с США
Стала известна причина смерти 33-летней украинской актрисы Марины Куклиной
В Австрии мужчина убил бывшую девушку и всю ее семью
В Московской области выпала четверть месячной нормы осадков за сутки
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Политолог считает, что митинги на Украине нужны больше всего Порошенко
Путин ответил на вопрос журналиста о положении, в котором оказался Зеленский из-за разговора с Трампом
После сорванных переговоров в Стокгольме власти КНДР планируют не встречаться с представителями США
Форвард "Крыльев Советов" Соболев вызван в сборную России по футболу
Умер бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
Представителя американского посольства вызвали в МИД Турции из-за лайка в Twitter