Невеста вышла замуж с маникюром из праха отца

СЕГОДНЯ 21:04 2019-10-06T21:06:04+03:00

Блондинка решила, что так близкий ей человек сможет «присутствует» на свадьбе

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Британка сделала себе свадебный маникюр из праха отца. Шарлотта Уолтон потеряла отца в апреле 2019 года. У мужчины была онкология, справиться с болезнью он не смог, но отец мечтал, что однажды поведет свою дочь под венец. Тем более, до свадьбы оставалось совсем немного времени. Шарлотта ее жених запланировали церемонию на октябрь. Но дожить отец девушки не дожил до этой даты. Тогда двоюродная сестра невесты, которая как раз занимается созданием необычного маникюра, предложила другой способ, чтобы отец невесты «присутствовал» на свадьбе.

Сестры сделали маникюр с использованием праха мужчины. Журналистам невеста рассказала порталу Unilad, что такой маникюр дал ей ощущение, будто отец ведет ее за руку к алтарю.

- Я знала, что это не то же самое, если бы действительно был там. Но это было так похоже, -сказала девушка.

Сестра Шарлотты, автор маникюра, сказала, что "гвозди" с прахом снимут с ногтей и положат в ящик, где семья продолжит их хранить, как память.

ИСТОЧНИК KP.RU