2019-10-06T21:21:36+03:00
Общество

Расторгуев вспомнил, как пытался дать Путину сто долларов

Лидер группы «Любэ» рассказал о выступлении в зале Кремля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Николай Расторгуев получил в подарок от президента кортикНиколай Расторгуев получил в подарок от президента кортикФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Николай Расторугев рассказал о том, как десять лет назад пытался вручить президенту сто долларов. Дело было после гала-концерта в Кремле. Группа «Любэ» отыграла на сцене, а после солиста пригласили в зал к Владимиру Путину. Оказалось, президент приготовил музыканту кортик в подарок. Но Расторгуев вдруг вспомнил примету – если человеку дарят оружие, он должен за него дать символическую плату.

Монет при себе у лидера группы «Любэ» не оказалось. Он сал шарить по карманам концертного костюма и нашел только купюру в сто долларов.

- Я ему протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал нормально, - приводит цитату Расторгуева НТВ.

Президент «оценил» жест, однако от денег отказался. Второй раз музыкант настаивать уже не стал.

Сайт kp.ru писал, что однажды глава государства даже приглашал Расторгуева к себе домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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