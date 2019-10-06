На Украине гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу зрителей
Во время гонки в украинских Черкассах автомобиль врезался в толпу зрителей. Как сообщают очевидцы, один из трех участников гонки не справился с управлением, и вылетел с дороги на одном из поворотов. Часть зрителей успела увернуться от несущейся машины, основной удар пришелся на молодого мужчину. На кадрах, выложенных в Сеть, видно, как его подбрасывает вверх, после чего пострадавший падает на землю.
Украинское издание «Про все» сообщает, что пострадавшему 31 год, он госпитализирован с тяжелыми травмами.
В соцсетях требуют наказать организаторов заезда за несоблюдение техники безопасности.
-Поставили бы хотя бы ограду из покрышек.Бетонные блоки это в идеале.Зрителей в идеале не должно было быть вообще. - пишут комментарии к видео пользователи ютуб.
В инстаграм сообщают, что пострадавший - владелец желтого корвета, который также принимал участие в гонках.
ИСТОЧНИК KP.RU