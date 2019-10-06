На Украине гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу зрителей

СЕГОДНЯ 21:36 2019-10-06T21:40:31+03:00

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Во время гонки в украинских Черкассах автомобиль врезался в толпу зрителей. Как сообщают очевидцы, один из трех участников гонки не справился с управлением, и вылетел с дороги на одном из поворотов. Часть зрителей успела увернуться от несущейся машины, основной удар пришелся на молодого мужчину. На кадрах, выложенных в Сеть, видно, как его подбрасывает вверх, после чего пострадавший падает на землю.

Украинское издание «Про все» сообщает, что пострадавшему 31 год, он госпитализирован с тяжелыми травмами.

В соцсетях требуют наказать организаторов заезда за несоблюдение техники безопасности.

-Поставили бы хотя бы ограду из покрышек.Бетонные блоки это в идеале.Зрителей в идеале не должно было быть вообще. - пишут комментарии к видео пользователи ютуб.

В инстаграм сообщают, что пострадавший - владелец желтого корвета, который также принимал участие в гонках.

ИСТОЧНИК KP.RU