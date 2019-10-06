МИД Швеции рассчитывает на новые переговоры США и КНДР
В Швеции, где состоялась 5 октября встреча представителей КНДР и США, выражают на продолжение диалога двух стран в Стокгольме. Представители Северной Кореи настроены не так оптимистично. Делегаты покинули зал переговоров до официального окончания встречи.
В МИД КНДР сообщили о неготовности США к переговорам и желании американцев перевести разговор на тему внутренней политики США. С последней встречи в феврале 2019 года американцы не сдвинулись ни в одну из сторон, касаемо ситуации с КНДР. В Северной Корее напротив, подготовили конкретные предложения, но разочаровавшись переговорами в Стокгольме, открыто заявили – больше встречаться с представителями США не хотят, пока те не изменят позицию по отношению к стране.
Зато в Швеции очень надеются на новые встречи двух стран на своей территории:
- Мы считаем, что идут конструктивные переговоры. Сторонам удалось прояснить позиции друг друга по различным вопросам таким образом, что это, как мы надеемся, заложило основу для продолжения диалога, - министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Ее слова приводит ТТ.
ИСТОЧНИК KP.RU