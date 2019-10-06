Олень ворвался в салон красоты через стеклянную витрину
В Нью-Йорке один из салонов красоты «посетил» олень. Животное разбило стеклянную витрину и перепрыгнуло через голову ожидающей своей очереди клиентки. Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал телеканал ABC7 Eyewitness News.
Почти все очевидцы неожиданного визита в салон дикого животного бросились в сторону, кроме мужчины, сидящего в парикмахерском кресле. Он последним поднялся, чтобы осмотреться. Животное пронеслось мимо людей и некоторое время искало выход из помещения. Покидал салон красоты олень более цивилизовано – через дверь.
Пострадавшая посетительница салона обратилась к врачам с травмой головы – олень в прыжке ударил ее копытом. Медики сообщили – серьезных повреждений у пациентки нет.
В Сети принялись обсуждать эту историю. Причем «героем» ролика признан не олень, а пожилая леди, которой досталось копытом по голове:
- Старушка получила хорошую историю для своих друзей. Бинго, - пишут комментарии к видео пользователи.
-Когда вы говорите своему парикмахеру «удиви меня»…
- Дама просто хотела записаться на прием, сколько крика.
- Идеальный рекламный ролик для страхования.
Олень ворвался в салон красоты.
ИСТОЧНИК KP.RU