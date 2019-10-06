Олень ворвался в салон красоты через стеклянную витрину

СЕГОДНЯ 22:34 2019-10-06T22:36:40+03:00

Посетители салона и парикмахер не ожидали "гостя" Фото: Кадр видео

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В Нью-Йорке один из салонов красоты «посетил» олень. Животное разбило стеклянную витрину и перепрыгнуло через голову ожидающей своей очереди клиентки. Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал телеканал ABC7 Eyewitness News.

Почти все очевидцы неожиданного визита в салон дикого животного бросились в сторону, кроме мужчины, сидящего в парикмахерском кресле. Он последним поднялся, чтобы осмотреться. Животное пронеслось мимо людей и некоторое время искало выход из помещения. Покидал салон красоты олень более цивилизовано – через дверь.

Пострадавшая посетительница салона обратилась к врачам с травмой головы – олень в прыжке ударил ее копытом. Медики сообщили – серьезных повреждений у пациентки нет.

В Сети принялись обсуждать эту историю. Причем «героем» ролика признан не олень, а пожилая леди, которой досталось копытом по голове:

- Старушка получила хорошую историю для своих друзей. Бинго, - пишут комментарии к видео пользователи.

-Когда вы говорите своему парикмахеру «удиви меня»…

- Дама просто хотела записаться на прием, сколько крика.

- Идеальный рекламный ролик для страхования.

Олень ворвался в салон красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU