2019-10-06T23:08:55+03:00
В мире

Лингвист США подловил Меланью Трамп во лжи о знании иностранных языков

Первая леди США заявляла, что владеет немецким, итальянским, французским и сербохорватским языками
Юлия САЛЬНИКОВА
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Меланья Трамп уверяет, что владеет несколькими европейскими языкамиМеланья Трамп уверяет, что владеет несколькими европейскими языкамиФото: REUTERS
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Первую леди США уличили в обмане – лингвисты проанализировали выступления Меланьи Трамп и пришли к выводу, что она обманула, когда говорила о знании четырех европейских языков. Исследование провел Американский лингвист Джон Аравосис. Своими наработками он поделился с Daily Express. Он просмотрел видео официальных визитов Меланьи Трамп в другии страны и пришел к выводу, что первая леди говорит либо на английском, либо на своем родном словенском языке.

В ее знании французского эксперт усомнился после визита первой леди во Францию, где она общалась с учениками местных школ. По-французски она только поприветствовала ребят, а дальше перешла на английскую речь. На саммите G7 выступление президента Франции Эммануэля Макрона она случала в наушникам с помощью переводчика.

Переводчик ей понадобился и при общении с папой Римским в Ватикане. Лингвист обратил внимание, что Меланья смотрела на переводчика, не понимая, что говорит понтифик. Во время визита в итальянскую детскую больницу первая леди США поприветствовала пациентов на итальянском, причем допустила в «протокольных фразах» ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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