2019-10-06T23:08:16+03:00
В мире

Во Франции прошли акции протеста против закона об ЭКО

Французы недовольны, что процедуру разрешат однополым парам
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Демонстранты прошли мирным митингом по центру ПарижаДемонстранты прошли мирным митингом по центру ПарижаФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Больше 75 тысяч человек вышли на улицы Парижа из-за законопроекта об ЭКО. Законодателя рассматривают инициативу – планируется разрешить проводить экстракорпоральное оплодотворение всем желающим женщинам, даже если те находятся в однополом браке.

Законопроект принят в первом чтении Национальным собранием Франции в конце сентября. В случае принятия во втором чтении – закон вступит в силу. Французы, пытаясь не допустить этого, выходят на улицы с акциями протеста.

Размахивая зелеными и красными флагами «Отцовство. Равенство. Свобода», демонстранты спокойно прошли от Люксембургского сада к подножию башни Монпарнас, сообщает телеканал BFMTV. Активисты требуют аннулировать законопроект и сохранить традиционное понимание семьи. В подтверждение совей позиции участники акции приводят исследования, в которых сказано, что дети, рожденные в однополых парах, развиваются не так, как дети в традиционных семьях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лингвист США подловил Меланью Трамп во лжи о знании иностранных языков
Олень ворвался в салон красоты через стеклянную витрину
Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве
МИД Швеции рассчитывает на новые переговоры США и КНДР
На Украине гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу зрителей
Расторгуев вспомнил, как пытался дать Путину сто долларов
Невеста вышла замуж с маникюром из праха отца
Депутат Юмашева не будет сокращать визит в США из-за допроса
Данные 9 миллионов клиентов «Билайн» попали в Сеть
В ФБР отказались комментировать ситуацию с допросом депутата Юмашевой в Нью-Йорке
Журналисты из России попали под обстрел в Донбассе: Атака продолжалась полтора часа
Украинские военные «извинились, что не сдохли» на Донбассе
Трамп сообщил о получении сыном Байдена 1,5 миллиардов долларов от Китая
Доклад датского премьера о слонихе вызвал приступ смеха в парламенте
Украинцы требуют обнародовать стенограммы переговоров Порошенко с США
Причина смерти актрисы Марины Куклиной: звезда сериала "Возвращение Мухтара" боролась с онкологией
В Австрии мужчина убил бывшую девушку и всю ее семью
В Московской области выпала четверть месячной нормы осадков за сутки
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Политолог считает, что митинги на Украине нужны больше всего Порошенко
Путин ответил на вопрос журналиста о положении, в котором оказался Зеленский из-за разговора с Трампом
После сорванных переговоров в Стокгольме власти КНДР планируют не встречаться с представителями США
Форвард "Крыльев Советов" Соболев вызван в сборную России по футболу
Умер бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
Представителя американского посольства вызвали в МИД Турции из-за лайка в Twitter