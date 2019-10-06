Во Франции прошли акции протеста против закона об ЭКО

СЕГОДНЯ 23:01 2019-10-06T23:08:16+03:00

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Больше 75 тысяч человек вышли на улицы Парижа из-за законопроекта об ЭКО. Законодателя рассматривают инициативу – планируется разрешить проводить экстракорпоральное оплодотворение всем желающим женщинам, даже если те находятся в однополом браке.

Законопроект принят в первом чтении Национальным собранием Франции в конце сентября. В случае принятия во втором чтении – закон вступит в силу. Французы, пытаясь не допустить этого, выходят на улицы с акциями протеста.

Размахивая зелеными и красными флагами «Отцовство. Равенство. Свобода», демонстранты спокойно прошли от Люксембургского сада к подножию башни Монпарнас, сообщает телеканал BFMTV. Активисты требуют аннулировать законопроект и сохранить традиционное понимание семьи. В подтверждение совей позиции участники акции приводят исследования, в которых сказано, что дети, рожденные в однополых парах, развиваются не так, как дети в традиционных семьях.

ИСТОЧНИК KP.RU