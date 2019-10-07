2019-10-07T00:19:30+03:00
Политика

Еще один американский разведчик раскрыл детали разговора Трампа с Зеленским

Сообщается, что он еще не передал данные в конгресс
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества Майклу Аткинсону о деталях телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как передает телеканал ABC со ссылкой на адвоката разведчика, его клиент еще не передал сведения, которыми располагает, членам комитетов палаты представителей американского конгресса, которые проводят расследование в связи с процедурой импичмента Трампа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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