Эксперты назвали города с самыми большими и маленькими зарплатами
В Москве и на Сахалине люди получают больше всего
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Социологи составили рейтинг российских городов по заработной плате. По словам социологов, он сильно варьируется. Больше всего на свою зарплату могут купить жители Москвы и Южно-Сахалинска, а вот люди, живущие на юге страны, напротив — меньше всего.
Как сообщает РИА Новости, эксперты при исследовании рассчитывали соотношение средней зарплаты в населенном пункте и стоимость стандартного потребительского набора. Участие в исследовании принимали 100 крупнейших городов РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU