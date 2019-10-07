2019-10-07T00:41:08+03:00
Общество

Эксперты назвали города с самыми большими и маленькими зарплатами

В Москве и на Сахалине люди получают больше всего
Мария ИГНАТЬЕВА
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Социологи составили рейтинг российских городов по заработной плате. По словам социологов, он сильно варьируется. Больше всего на свою зарплату могут купить жители Москвы и Южно-Сахалинска, а вот люди, живущие на юге страны, напротив — меньше всего.

Как сообщает РИА Новости, эксперты при исследовании рассчитывали соотношение средней зарплаты в населенном пункте и стоимость стандартного потребительского набора. Участие в исследовании принимали 100 крупнейших городов РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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