Российский посол в Вашингтоне заявил о необходимости продлить СНВ-3
Антонов уверен, что нужно странам США и РФ нужно прекратить обвинять друг друга и сесть за стол переговоров
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о необходимости продлить СНВ-3 «как есть». По его словам, РФ и США должны прекратить вести переговоры через СМИ и обвинять друг друга, настало время для переговоров. Он напомни, что в противном случае между странами впервые за полвека не останется соглашений по стратегической стабильности в случае, если догов не будет продлен в 2021 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU