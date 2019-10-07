Российский посол в Вашингтоне заявил о необходимости продлить СНВ-3

СЕГОДНЯ 01:55 2019-10-07T01:55:49+03:00

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о необходимости продлить СНВ-3 «как есть». По его словам, РФ и США должны прекратить вести переговоры через СМИ и обвинять друг друга, настало время для переговоров. Он напомни, что в противном случае между странами впервые за полвека не останется соглашений по стратегической стабильности в случае, если догов не будет продлен в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU