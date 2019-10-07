2019-10-07T01:55:49+03:00
Политика

Российский посол в Вашингтоне заявил о необходимости продлить СНВ-3

Антонов уверен, что нужно странам США и РФ нужно прекратить обвинять друг друга и сесть за стол переговоров
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о необходимости продлить СНВ-3 «как есть». По его словам, РФ и США должны прекратить вести переговоры через СМИ и обвинять друг друга, настало время для переговоров. Он напомни, что в противном случае между странами впервые за полвека не останется соглашений по стратегической стабильности в случае, если догов не будет продлен в 2021 году.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24