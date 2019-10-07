2019-10-07T02:25:46+03:00
Политика

Российские дипломаты проконтролируют посадку депутата Госдумы Юмашевой на самолет, вылетающий в Москву

Возвращение Юмашевой домой запланировано на 7 октября
Мария ИГНАТЬЕВА
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Сотрудники российского консульства сопроводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву при пересадке с внутреннего рейс Сан-Франциско — Нью-Йорк до международного рейса Нью-Йорк — Москва, чтобы избежать какие-либо эксцессов. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил в разговоре с РИА Новости, что вылет запланирован на понедельник, 7 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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