В Белом доме считают, что процедура импичмента принесет Трампу победу на выборах в 2020 году
И.о. руководителя аппарата президента уверен, что чем дольше будет длится эта процедура, тем лучше для американского лидера
Изменить размер текста:
В Белом доме уверены, что процедура импичмента, которую начала демократы в Палате представителей Конгресса США, обеспечит президенту Дональду Трампу победу на выборах в ноябре 2020 года. По данным новостного портала Axios, в этом убежден исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU