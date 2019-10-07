2019-10-07T04:24:55+03:00
Политика

В Белом доме считают, что процедура импичмента принесет Трампу победу на выборах в 2020 году

И.о. руководителя аппарата президента уверен, что чем дольше будет длится эта процедура, тем лучше для американского лидера
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В Белом доме уверены, что процедура импичмента, которую начала демократы в Палате представителей Конгресса США, обеспечит президенту Дональду Трампу победу на выборах в ноябре 2020 года. По данным новостного портала Axios, в этом убежден исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Белом доме считают, что процедура импичмента принесет Трампу победу на выборах в 2020 году
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