При стрельбе в Канзас-Сити погибли двое мексиканцев
Всего жертвами перестрелки стали четыре человека
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В числе жертв перестрелки в баре Канзас-Сити в США погибли четыре человека. Мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард сообщил, что среди них были двое мексиканцев.
- Сообщаю, что в Канзасе погибли двое мексиканцев, выражаем самые искренние соболезнования правительства Мексики их родственникам и друзьям. Их семьи получат нашу поддержку, - написал в своем аккаунте в Twitter министр.
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ИСТОЧНИК KP.RU