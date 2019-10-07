При стрельбе в Канзас-Сити погибли двое мексиканцев

СЕГОДНЯ 05:38 2019-10-07T05:38:56+03:00

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В числе жертв перестрелки в баре Канзас-Сити в США погибли четыре человека. Мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард сообщил, что среди них были двое мексиканцев.

- Сообщаю, что в Канзасе погибли двое мексиканцев, выражаем самые искренние соболезнования правительства Мексики их родственникам и друзьям. Их семьи получат нашу поддержку, - написал в своем аккаунте в Twitter министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU