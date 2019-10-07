Американец застрелил зятя за сюрприз на день рождения
В США житель Флориды случайно застрели своего зятя. Молодой мужчина Кристофер Берган специально приехал к тестю на день рождения из Норвегии, решил устроить сюрприз. Спрятался в кустах у дома и стал поджидать родственника. Когда тот появился, зять выскочил из укрытия и получил пулю. Он погиб на месте - пуля попала прямо в сердце.
Позже тесть объяснял полиции, что принял зятя за другого человека. Оказалось, что накануне у него произошел конфликт с одним мужчиной. Издание People сообщает, что незваного гостя он тогда выпроводил и ожидал, что тот вернется, чтобы отомстить. Когда человек выскочил из кустов, мужчина был уверен, что это и есть его неприятель.
Увидев зятя в крови, сразу же вызвал медиков. Но несмотря на то, что врачи приехали быстро, спасти парня не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU