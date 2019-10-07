2019-10-07T07:40:49+03:00
В мире

Американец застрелил зятя за сюрприз на день рождения

Молодой мужчина выпрыгнул из-за кустов и получил пулю от родственника
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Зять погиб на месте -пуля попала в сердцеЗять погиб на месте -пуля попала в сердцеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В США житель Флориды случайно застрели своего зятя. Молодой мужчина Кристофер Берган специально приехал к тестю на день рождения из Норвегии, решил устроить сюрприз. Спрятался в кустах у дома и стал поджидать родственника. Когда тот появился, зять выскочил из укрытия и получил пулю. Он погиб на месте - пуля попала прямо в сердце.

Позже тесть объяснял полиции, что принял зятя за другого человека. Оказалось, что накануне у него произошел конфликт с одним мужчиной. Издание People сообщает, что незваного гостя он тогда выпроводил и ожидал, что тот вернется, чтобы отомстить. Когда человек выскочил из кустов, мужчина был уверен, что это и есть его неприятель.

Увидев зятя в крови, сразу же вызвал медиков. Но несмотря на то, что врачи приехали быстро, спасти парня не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме хотят создать условия для накопления второй пенсии
В Австралии вновь нашли швейные иглы в ягодах из супермаркета
Associated Press: Бизнес-партнеры Трампа хотели сменить руководство украинского «Нафтогаза»
Боевики «Азова» перед отводом войск заняли село вблизи Донбасса
Пожар в жилом доме в поселке Чисмена в Подмосковье: погибли пять человек
Судно японской рыболовецкой инспекции столкнулось со шхуной под флагом КНДР
При стрельбе в Канзас-Сити погибли двое мексиканцев
В Забайкалье медведь загрыз женщину
В Белом доме считают, что процедура импичмента принесет Трампу победу на выборах в 2020 году
В США посчитали, сколько танков у России и НАТО
Российские дипломаты проконтролируют посадку депутата Госдумы Юмашевой на самолет, вылетающий в Москву
Российский посол в Вашингтоне заявил о необходимости продлить СНВ-3
«Джокер» возглавил российский прокат на выходных
Эксперты назвали города с самыми большими и маленькими зарплатами
Еще один американский разведчик раскрыл детали разговора Трампа с Зеленским
Более ста человек погибли при беспорядках в Ираке
Трамп обсудил с Эрдоганом вопрос создания зоны безопасности в Сирии
Во Франции прошли акции протеста против закона об ЭКО
Лингвист США подловил Меланью Трамп во лжи о знании иностранных языков
Олень ворвался в салон красоты через стеклянную витрину
Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве
МИД Швеции рассчитывает на новые переговоры США и КНДР
На Украине гоночный автомобиль вылетел с трассы в толпу зрителей
Расторгуев вспомнил, как пытался дать Путину сто долларов