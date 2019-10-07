В Госдуме хотят создать условия для накопления второй пенсии

СЕГОДНЯ 07:53 2019-10-07T07:53:58+03:00

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Для россиян хотят создать условия для самостоятельного накопления на «вторую пенсию». До конца 2019 года в Госдуме создадут нормативную базу, ее принятие также запланировано до 2020 года. Работа будет идти сразу по нескольким направлениям. Как рассказа «Известиям» глава рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, людей хотят мотивировать самостоятельно копить на пенсию. Речь идет о добровольных пенсионных взносах, которые возможно будут софинансироваться государством.

Еще одна мера- государственное гарантирование, если с фондом, где человек откладывает «вторую» пенсию, что-то происходит, то правительство компенсирует сумму взносов.

- Надеюсь, в ближайшие несколько лет система начнет отвечать всем необходимым требованиям. Но чтобы она заработала, нужна заинтересованность людей и их доверие, - сказал Скриванов.

Планируется ввести ряд изменений в закон о негосударственных пенсионных фондах.

ИСТОЧНИК KP.RU